Mediaworld propone TV Samsung Neo QLED da 55' a 400 euro in meno, solo fino stasera

Nella giornata di ieri abbiamo visto i migliori sconti su TV OLED e QLED da Mediaworld in occasione del Sottocosto di Natale. Al di fuori di tale iniziativa non mancano però altre ottime offerte sulla stessa linea di dispositivi: nelle promozioni Solo per Oggi si trova un Samsung Neo QLED 4K a 400 euro in meno.

L’offerta riguarda nello specifico il modello Samsung QE55QN95 della linea Neo QLED lanciata nel 2021, il quale ha un pannello da 55 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, supporto audio a Dolby Digital Plus e supporto video alle tecnologie HLG e HDR10, oltre ad ALLM e AMD FreeSync Premium Pro per l’attività di gioco. La piattaforma smart installata è Tizen OS, mentre il decoder DVB-T2 si trova già installato nel televisore.

Solitamente Mediaworld propone questo televisore specifico a 1.599,99 euro ma, fino alle 23:59 di oggi 13 dicembre 2022, è possibile acquistarlo a 1.199,99 euro grazie a un taglio dei 25%. La promozione è valida esclusivamente online e la consegna a domicilio è garantita a costo zero dopo almeno una settimana ed entro il 3 gennaio 2023. Chi preferisce altre misure di protezione e assistenza extra può richiedere l’allacciamento del TV a 14,90 euro o l’installazione TV a muro per 89,90 euro. La protezione di tre anni per guasto, aggiuntiva alla garanzia, può invece essere acquistata a 99,99 euro.

