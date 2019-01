Mediaworld proroga la Red Night: tanti sconti su TV, smartphone e PC

Sarebbe dovuta terminare alle 9:00 di questa mattina, ma Mediaworld ha deciso di prorogare la Red Night per altre dodici ore, nel corso del quale sarà possibile acquistare a prezzi scontati vari prodotti, con consegna gratuita per tutti gli ordini a partire da 99 Euro.

Ad esempio, la Samsung UE55NU7170UXZT da 55 pollici Ultra HD 4K può essere acquistata a 449 Euro al posto di 699 Euro. La soundbar con amplificatore integrato Bose Solo 5 TV invece passa a 179 Euro rispetto ai precedenti 279 Euro.

In offerta anche iPhone 7 da 32 gigabyte, che nella colorazione nero opaco è disponibile a 499 Euro, per uno sconto netto di 49 Euro rispetto al prezzo precedente, mentre iPhone Xs da 64 gigabyte passa a 1049 Euro. Gli appassionati di fotografia potranno portare a casa la GoPro Hero 7 Black, l'action cam Full HD 4K con controllo via app, GPS e waterpoof fino a 10 metri, a 379 Euro.

Spazio anche per i notebook. L'HP Stream 14 con processore Intel Celeron N3060, 4 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di eMMC, e display da 14 pollici WLED è disponibile a 199 Euro.

Tra le offerte interessanti citiamo quella sulla Sony KD65XF9006, da 65 pollici Ultra HD 4K a 1599 euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.