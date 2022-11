Mediaworld proroga ancora il 'Vero Black Friday', grandi offerte fino 29 novembre

Le promozioni del Black Friday da Mediaworld non sono ancora finite: dopo la precedente proroga del volantino fino al 16 novembre, oggi la catena di distribuzione torna alla carica proponendo un terzo round di offerte Black Friday fino al 29 novembre 2022, coprendo ogni tipo di prodotto d’elettronica e informatica.

Ad esempio, possiamo trovare diversi smartphone Samsung a prezzi interessanti, a partire dal low-cost Samsung Galaxy A04s a 139,99 euro. Scende invece da 389 euro a 249 euro il modello Samsung Galaxy A33 5G da 128 GB. Osservando i top di gamma, Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB passa da 1.379 euro a 979,99 euro.

Tra i computer portatili in promozione spiccano modelli di molteplici marchi, in primis il Lenovo Essential V15-ITL con Intel Core i5 a 449 euro grazie a un risparmio del 30,81%. A 549 euro è possibile acquistare un laptop HP con AMD Ryzen 5, mentre passa a 749 euro il Microsoft Surface Pro 8 con Intel Core i5, modello 2-in-1 imperdibile per chi necessita di un convertibile.

In chiusura, impossibile non parlare degli smart TV in offerta: il Samsung UE55AU7090UXZT della linea Crystal UHD scende a 399 euro, mentre il Samsung QE50Q60BAUXZT del 2022 con schermo QLED costa solo 545 euro. Chiude il trio del marchio sudcoreano un altro televisore lanciato quest’anno, il Samsung UE55BU8070UXZT della più recente gamma Crystal UHD, scontato da 799 euro a 549 euro.

