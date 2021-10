Mediaworld raddoppia: 500 Euro di sconto sui nuovi TV LG OLED e Sony

Mentre continua la promozione di Mediaworld sull'aspirapolvere Dyson, la catena di distribuzione propone anche una serie di offerte molto interessanti sui TV. Nello specifico, segnaliamo due sconti interessanti su TV OLED di LG e Sony.

Partendo dall'LG OLED55A16LA da 55 pollici del 2021 4K, l'offerta permette di acquistarlo a 1099 Euro rispetto ai 1599 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 54,95 Euro al mese e consegna a casa a 19,99 Euro garantita tra mercoledì 13 e lunedì 18 Ottobre. Il ritiro contestuale in negozio, invece, è gratuito.

L'altro TV in offerta invece è il Sony XR55A80J da 55 pollici, che passa a 1499 Euro: in questo caso la riduzione del prezzo è di 1899 Euro, con pagamento in 20 rate da 74,95 Euro al mese e tan e taeg 0%. La consegna a casa è garantita tra mercoledì 13 e lunedì 18 Ottobre, sempre a 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuito.

Le offerte saranno disponibili fino al prossimo 7 Ottobre, e rientrano nel volantino "Entra nel Club e Vinci" lanciato nell'ambito del trentennale di Mediaworld, che permette di vincere un monopattino al giorno.

E' inoltre anche possibile godere del nuovo bonus rottamazione da 100 Euro completando l'acquisto in negozio.