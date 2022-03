Mediaworld raddoppia: arrivano gli Apple Days fino al 20 Marzo 2022

Al nuovo Red Weekend di Mediaworld, si aggiunge un altro volantino che porta gli "Apple Days" fino al prossimo 20 Marzo 2022, con un'ampia serie di offerte sui prodotti del colosso di Cueprtino.

Dal fronte iPhone ed Apple Watch, segnaliamo iPhone 13 da 128 gigabyte ad 829 Euro, rispetto ai 939 Euro di listino, mentre iPhone 11 da 128 gigabyte viene proposto a 599 Euro, in calo dai 669 Euro di listino. L'iPhone 12 da 128 gigabyte invece può essere acquistato a 779 Euro, dagli 889 Euro imposti dal produttore.

Apple Watch Series 7, nella versione GPS Only con cassa da 45mm, invece, è disponibile a 449 Euro.

Tra i Mac ed iPad, invece, è disponibile il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte, che è disponibile a 979 Euro, in calo rispetto ai 1159 Euro di listino. In offerta anche il MacBook Pro da 14 pollici con chip M1 Pro, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 2049 Euro, in calo rispetto ai 2349 Euro di listino. L'iMac da 24 pollici da 256 gigabyte invece passa a 1399 Euro.

Interessante anche l'iPad da 10,2 pollici, con 64 gigabyte di memoria interna, che passa a 359 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.