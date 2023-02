Mediaworld raddoppia: arrivano i Mega Sconti fino al 27 Febbraio 2023

In aggiunta al nuovo volantino Sconto World di Mediaworld, la catena d'elettronica rossa lancia oggi anche i "Mega Sconti" solo online, che fino al 27 Febbraio 2023 propongono un'ampia gamma di offerte.

Tra i TV, il Samsung UE43AU7170UXZT da 43 pollici è disponibile a 369,99 Euro, in calo del 21% rispetto ai 469,99 Euro di listino, mentre il QE43Q60BAUXT da 43 pollici passa a 477,99 Euro, con un risparmio del 40% dai 799,99 Euro, ed il Sony XR75X90K da 75 pollici passa a 1799 Euro, il 28% in meno dai 2499,99 Euro imposti dal produttore. Il Samsung UE43BU8570UXZT da 43 pollici passa a 443,99 Euro, il 36% in meno dai 699,99 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartwatch, Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa da 45mm è disponibile a 499 Euro, il 36% in meno rispetto ai 789 Euro di listino, mentre il Suunto 9 è disponibile a 499,99 Euro, il 285 in meno dai 699,99 Euro di listino.

Le Huawei FreeBuds Pro 2 passano invece al prezzo di 159,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo il monitor MSI Optix G24C6 da 23,6 pollici a 199,99 Euro, il 23% in meno dai 259,99 Euro imposti dal produttore.

La lista completa delle promozioni è disponibile attraverso questo indirizzo.