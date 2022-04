Mediaworld raddoppia: giornata di sconti su smartphone, PC e TV

Non c’è solo il nuovo volantino di Pasqua targato Mediaworld in giornata odierna. La catena di distribuzione, infatti, come da protocollo quest’oggi propone anche una serie di sconti in scadenza alle 23:59: protagonisti sono smartphone e televisori di vari marchi.

Partendo dagli smartphone, lo Xiaomi Redmi 9C da 64 gigabyte è disponibile a 129,99 Euro, in calo di 20 Euro rispetto ai 149,99 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi 9AT viene proposto a 99,99 Euro, dai 129,99 Euro di listino.

Agli sconti Mediaworld sui TV Samsung, però, si aggiungono anche altri modelli: è il caso del Philips 58PUS7855 da 58 pollici, a 599 Euro, 100 Euro in meno dai 699 Euro di listino. Il Philips 55PUS7406, invece, viene proposto a 429 Euro, dai 649 Euro imposti dal produttore. Sempre restando in ambito TV, segnaliamo anche il Sony KD55X85J 2021 da 55 pollici a 749 Euro, dai 1149 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-32J330E da 32 pollici è disponibile a 239,99 Euro, con un risparmio di 20 Euro.

Passando invece ai PC, è disponibile a 999 Eurol'HP EliteBook 830 GT, il laptop con processore Intel Core i5, SSD da 512 gigabyte, 8GB di RAM, display da 13,3 pollici WLED e scheda grafica integrata.



Avete ancora poche ore di tempo, le promozioni scadranno alle 23:59.