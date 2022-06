Mediaworld Red Friday, 3 smartphone Xiaomi in offerta a meno di 250 Euro

Il rinnovo del Red Friday da Mediaworld fino al 30 giugno prossimo porta con sé grandi offerte su una moltitudine di dispositivi e prodotti nel campo dell’elettronica e dell’informatica. In questa occasione specifica riprenderemo 3 smartphone Xiaomi in sconto a meno di 250 Euro per tutti coloro che necessitano di un telefono low-cost.

Il più economico del trio è lo Xiaomi Redmi 9C, un punto di riferimento per questa fascia di prezzo: si tratta di un modello venduto a 159,99 Euro anziché 199,99 Euro e dotato di display LCD HD+ da 6,53 pollici, batteria da 5.000 mAh, SoC Mediatek Helio G25, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre il comparto fotocamera è composto da una lente per selfie da 5 megapixel e tri-camera posteriore (13 MP + 2 MP + 2 MP).

Al posto di 219 Euro, per aggiudicarvi il modello suo successore Xiaomi Redmi 10C potrete spendere 169,99 Euro. In questo caso lo smartphone presenta un display LCD HD+ da 6,71 pollici accompagnato da 128 GB di archiviazione, 4 GB di RAM, chipset Qualcomm Snapdragon 680 e, lato fotocamera, doppio sensore posteriore (50 MP + 2 MP) e singolo anteriore da 5 MP. Infine, la batteria è sempre da 5.000 mAh.

Chiude il trio il modello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, il quale passa da 329 Euro a 229,99 Euro. Il telefono ha un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate massimo pari a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 732G, 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM e batteria da 5.020 mAh. Chiudono il tutto una fotocamera singola frontale da 16 MP e quattro sensori sul retro (108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP).

Nel mentre, ricordiamo che Trony ha lanciato il volantino “Sconti a Gonfie Vele”.