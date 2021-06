Mediaworld Red Friday, 5 smartphone imperdibili in offerta: c'è Galaxy Z Flip

In occasione del Red Friday da MediaWorld chi è a caccia di uno smartphone nuovo di zecca potrà aggiudicarsi vari modelli per qualsiasi fascia di prezzo a cifre particolarmente interessanti, passando anche per sconti che toccano i 700 Euro in meno. Vediamo cinque smartphone assolutamente imperdibili ora in promozione.

Partiamo dal dispositivo mobile VIVO Y70 con chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 665 da 2 GHz massimo, 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1000 GB con microSD, 8 GB di RAM e batteria da 4100 mAh sotto la scocca. Esteriormente troviamo invece il display AMOLED Full HD+ da 6,44 pollici e un comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori (48MP principale + 2MP macro + 2MP bokeh) e singola lente frontale da 16MP. Il tutto viene proposto a 199 Euro anziché 269,99 Euro.

Segue dunque lo smartphone TCL 10 Plus scontato a 199,99 Euro a partire dai 349 Euro di listino, dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 665 come il VIVO Y70, display curvo sempre AMOLED Full HD+ ma da 6,47 pollici, 256 GB di archiviazione espandibile a 512 GB, 6 GB di RAM, batteria da 4500 mAh e quadrupla fotocamera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) assieme a una singola lente selfie da 16MP.

Non mancano poi due smartphone firmati OPPO: il più economico è OPPO A94 5G proposto a 299 Euro anziché 369 Euro, ove figurano uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici, chip Mediatek Dimensity 800U da 2,4 GHz di clock accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile fino a 256 GB, batteria da 4310 mAh e, per quanto riguarda la fotocamera, un singolo sensore selfie da 16 megapixel e quattro lenti posteriori (48MP + 8MP grandangolare + 2MP monocromatica + 2MP macro).

A 949 Euro anziché 1149 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero, troviamo invece OPPO Find X3 Pro, l’ultimo top di gamma lanciato dalla società cinese. In questo caso sotto la scocca figurano il chipset Snapdragon 888 ammiraglia, 256 GB di memoria non espandibile, 12 GB di RAM e 4500 mAh per la batteria. Il display è un pannello AMOLED QHD+ da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz, mentre il comparto fotocamera vede quattro sensori sul retro (50MP primaria + 50MP ultra grandangolare + 13MP teleobiettivo + 3MP microlente) e uno frontale da 32MP.

Ma lo sconto più interessante riguarda Samsung Galaxy Z Flip 5G, dato che il primo foldable a conchiglia del colosso sudcoreano viene proposto a 699 Euro contro i 1399 Euro di listino, rendendolo particolarmente accessibile al pubblico. Qui troviamo il pannello principale Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e il display esterno Super AMOLED da 1,1 pollici, assieme al chipset Qualcomm Snapdragon 865+, 256 GB di capacità interna non espandibile, 8 GB di RAM, 3300 mAh per la batteria, doppia fotocamera posteriore (12MP + 12MP ultra grandangolare) e singola anteriore da 10MP Dual Pixel.

