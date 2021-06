MediaWorld Red Friday, aspirapolvere Dyson V10 Animal scende di prezzo

Se rientrate tra coloro che non apprezzano molto i "prodotti alternativi" e vogliono puntare esclusivamente su brand "di richiamo", l'iniziativa promozionale avviata in questi giorni da MediaWorld sull'aspirapolvere Dyson V10 Animal potrebbe fare per voi.

In particolare, il prodotto viene venduto a 369 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Ricordiamo che spesso il costo dell'aspirapolvere nei principali store online è pari a 449 euro, come potete notare effettuando una semplice ricerca online. Insomma, MediaWorld ha fatto calare il prezzo a 80 euro in meno del solito.

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un modello di questo tipo, considerando anche il fatto che su Amazon Italia il prezzo è pari a 800 euro tramite rivenditori. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico aspirapolvere sul portale ufficiale di Unieuro. La promozione avviata da MediaWorld potrebbe dunque effettivamente fare gola a un certo tipo di utente. Tuttavia, rientra nell'iniziativa "Red Friday", che terminerà il 30 giugno 2021.

Ricordiamo che Dyson V10 Animal è un aspirapolvere senza filo. La capacità del raccoglitore di polvere è pari a 0,76 l, mentre la potenza di aspirazione è di 151 W/a, giusto per citare due caratteristiche del modello. Per il resto, se non siete molto "esperti" in questo campo, consigliamo di consultare il "promemoria" relativo a cosa non aspirare mai con un Dyson.