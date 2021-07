Mediaworld, il Red Friday continua fino all'11 Luglio: ecco le nuove offerte

Mediaworld ha deciso di prorogare il Red Friday ed infatti oggi annuncia che la promozione sarà attiva fino al prossimo 11 Luglio 2021, con delle nuove offerte che permetteranno agli utenti di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti

Il TV LG NanoCell 55NAN0776PA 2021 da 55 pollici è disponibile a 599 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il Sony OLED KE55A8 da 55 pollici passa a 1249 Euro, dai 1799 euro di listino, mentre l'LG OLED 55A1 da 55 pollici viene proposto a 1099 Euro: 500 euro in meno. Il Samsung QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici, invece, è disponibile a 525 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 256 gigabyte è disponibile a 1249 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro nella configurazione 6/128GB passa a 299,99 Euro, con l'iPhone 12 da 128 gigabyte che nella colorazione nero passa a 799 Euro.

Nel comparto computer e tablet, invece, troviamo l'iPad Air da 10,9 pollici 2020 da 64 gigabyte, WiFi Only, a 579 Euro, mentre il MacBook Air M1 da 256 gigabyte viene proposto a 979 Euro, rispetto ai 1159 Euro di listino. Disponibile in offerta anche il Surface Go 2 con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, WiFi Only, a 499 Euro.