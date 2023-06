Mediaworld, il Red Friday continua fino al 30 Giugno: tanti sconti nel nuovo volantino

Nel giorno in cui arrivano le nuove offerte solo online di Unieuro, anche Mediaworld rinnova il volantino e lancia oggi il Red Friday che fino al 30 Giugno 2023 propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

Tra gli smartphone, l’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino, mentre il Galaxy A33 da 128 gigabyte nella versione 5G viene proposto a 289 Euro, con un risparmio del 25% se si confronta con i 389,99 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto su iPhone 14 Plus da 128 gigabyte, che passa a 999 Euro, il 15% in meno dai 1179 Euro imposti da Apple.

Nella sezione informatica e smart home, invece, l’iPad Pro da 11 pollici con chip M2, WiFi Only con 128 gigabyte passa a 949 Euro, l’11% in meno dai 1069 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’HP Pavilion X360 da 14 pollici, che passa a 599 Euro, il 14% in meno dai 699,99 Euro precedenti.

Non mancano all’appello i TV. In questa sezione troviamo l’LG OLED 55A26LA da 55 pollici a 799 Euro,il 52% in meno rispetto ai 1699,99 Euro di listino, ma anche il Samsung QE43Q60BAUXZT da 43 pollici a 443,99 Euro, il 40% in meno dai 749,99 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.