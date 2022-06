Mediaworld Red Friday: i migliori smartwatch in offerta, c'è Apple Watch Series 7

Dalle pagine del volantino Red Friday ora disponibile da Mediaworld e attivo fino al prossimo 30 giugno abbiamo già ripreso 3 smartphone Xiaomi a meno di 250 Euro, low-cost adatti a chi non ha particolari necessità. In questa occasione, invece, riprenderemo quattro smartwatch di fascia medio-alta in offerta.

Seguendo l’ordine di prezzo troviamo in primis il modello Xiaomi Watch S1 Active a 152,99 Euro anziché 199 Euro, ovverosia al 23,50% in meno. Si tratta di un orologio con pannello AMOLED da 1,43 pollici pronto a mostrarsi con i suoi oltre 200 quadranti, batteria da 470 mAh, supporto a Bluetooth 5.2, GPS e NFC lato connettività e impermeabilità fino a 50 metri di profondità. Non mancano poi i sensori cardiofrequenzimetro ed SpO2, microfono e speaker incorporati e, infine, il supporto a ben 117 modalità fitness.

Scende invece da 299 Euro a 199,99 Euro il top di gamma Samsung Galaxy Watch 4 nella versione da 44 millimetri. Questo smartwatch presenta un display SAMOLED da 1,4”, supporta NFC, Bluetooth 5.0, GPS e ha il sistema operativo Wear OS di casa Google. Come nel caso precedente, troviamo il solito kit di sensori per sonno, stress e frequenza cardiaca, ma anche la resistenza fino a 50m sott’acqua.

Direttamente da Cupertino arrivano poi Apple Watch SE da 44mm nella versione GPS, con cardiofrequenzimetro ottico, display OLED con risoluzione pari a 368x448 pixel e WatchOS 7 al primo avvio; questo modello viene venduto a 299 Euro al posto di 339 Euro. Infine, passa da 439 Euro a 389 Euro l’ultimo Apple Watch Series 7 da 41mm con GPS, soliti sensori per frequenza cardiaca e Sp02, lo stesso display OLED e un processore più performante, oltre a WatchOS 8 già installato.

