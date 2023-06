MediaWorld Red Friday propone un portatile Windows 11 a soli 199 euro

Andando oltre alle offerte MediaWorld su laptop Lenovo, vale la pena scendere nel dettaglio anche di altre proposte effettuate dalla popolare catena. Infatti, se siete alla ricerca di un computer portatile low cost, MediaWorld potrebbe avere ciò che fa per voi.

Dando infatti un'occhiata a quanto messo a disposizione nel contesto del volantino Red Friday di MediaWorld, che proseguirà fino al 30 giugno 2023 (dunque avrete alcuni giorni a disposizione in seguito alla pubblicazione di questa notizia), ci siamo imbattuti in una proposta non di poco conto relativa a questo tipo di dispositivo.

Infatti, il modello MEDIACOM SBOOK ONE viene adesso venduto a un prezzo pari a 199 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Capite bene, dunque, che, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, chi è alla ricerca di un portatile che non costi troppo potrebbe trovare pane per i suoi denti.

Certo, non aspettatevi hardware di alta caratura, ma la scheda tecnica di MEDIACOM SBOOK ONE include 4GB di RAM, 128GB di memoria eMMC, un processore Intel Celeron N4020C e uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Si tratta dunque di una soluzione comunque in grado di far girare Windows 11 Home.