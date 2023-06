Mediaworld Red Friday, che sconti! Ci sono anche iPhone 14 e Mac Mini M2

Mentre l'Apple Watch SE 2 scende di prezzo su Amazon, Mediaworld torna alla carica con il suo Red Friday estivo. Nell'ambito della promozione di inizio estate, la catena di rivenditori specializzati in elettronica di consumo sconta oggi tantissimi prodotti Apple, dagli iPhone di nuova e vecchia generazione fino a Mac e Macbook.

Partiamo con il settore telefonia, nel quale vi consigliamo due device, entrambi ovviamente in sconto. Il primo è l'iPhone 13 da 128 GB nei colori Blu, Verde, Product(RED), Rosa, Bianco e Nero: tutte le varianti dello smartphone sono proposte a 779,99 Euro, il 16,93% in meno del MSRP, fissato invece a 939 Euro. In sconto, benché con ribassi meno consistenti, trovate anche il modello da 256 GB dello smartphone (venduto a 949,99 Euro, il 10% in meno del prezzo di listino) e quello da 512 GB (proposto a 1.179,99 Euro, contro i 1.289 Euro di listino).

L'altro Melafonino che vi consigliamo è l'iPhone 14 Plus da 128 GB, in sconto del 16,87%: il prezzo del device scende da 1.179 Euro a 979,99 Euro nelle versioni Mezzanotte, Galassia, Viola, Product(RED), Blu e Giallo. ll medesimo device, benché con memoria da 256 GB, è in offerta al 13,75% in meno al prezzo di 1.129,99 Euro, contro i 1.309 di listino. Infine, il modello da 512 GB di storage costa 1.449,99 Euro, a fronte di un MSRP di 1.569 Euro.

Lato Macbook, invece, vi consigliamo il Macbook Air con chip M1 e memoria da 256 GB: si tratta di un device lanciato nel 2020 ma ancora validissimo, grazie soprattutto al chip M1 di Apple Silicon. Ad un prezzo di 979 Euro, il 20% in meno del MSRP (fissato invece a 1.229 Euro), si tratta di un ottimo dispositivo per studenti e lavoratori che non necessitano di macchine capaci di gestire carichi di lavoro troppo intensi.

Se cercate qualcosa di più recente, invece MediaWorld sconta il Mac Mini con chip M2 e con memoria da 256 GB, che scende da 729 Euro a soli 599 Euro: si tratta di uno sconto del 17,83% sul prezzo di listino, per giunta su un device di nuova generazione. Grazie al chip M2, il nuovo Mac Mini è perfetto per chi cerca un desktop compatto e silenziosissimo per il lavoro di tutti i giorni.