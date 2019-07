Mediaworld: volantino Red Friday con sconti su TV, Smartphone e PC

Dopo la marcia d'avvicinamento di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, è ufficialmente partito oggi su Mediaworld il Red Friday, che terminerà domenica 7 Luglio. Nel corso dei prossimi tre giorni sarà possibile accedere a tantissime offerte su varie categorie di prodotti d'informatica.

Partendo dagli smartphone, Huawei Mate 20 Pro black è disponibile al prezzo di 549 Euro rispetto ai 699 Euro di listino. iPhone Xr da 128 gigabyte invece passa a 749 Euro dai precedenti 899 Euro, mentre il Galaxy S10e da 128 gigabyte può essere acquistato a 499 Euro. Segnaliamo anche l'ottima offerta su iPhone Xs da 64 gigabyte a 989 Euro.

Per quanto riguarda i laptop e PC in offerta, il MacBook Air del 2019 da 13 pollici con processore intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte passa da 1149 a 989 euro, ma è disponibile in offerta anche l'ASUS S512FB con processore i5, display da 15,6 pollici, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256GB, a 499 Euro.

Per coloro che sono interessati ai TV, la Samsung UE43NU7090UXZT da 43 pollici può essere portata a casa a 299 Euro, mentre la Sony KD55XF9005 da 55 pollici passa da 1399 ad 899 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

