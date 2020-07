MediaWorld Red Friday, lo smartphone Samsung Galaxy A21s già in offerta!

Dopo avervi parlato delle offerte sui televisori legate all'iniziativa "Red Friday", torniamo a trattare una promozione in campo tecnologico effettuata da MediaWorld. Più precisamente, ci riferiamo allo sconto sullo smartphone Android Samsung Galaxy A21s.

Il dispositivo viene venduto a un prezzo di 179,99 euro sul portale ufficiale della nota catena. In precedenza, il costo era pari a 209,99 euro, quindi si tratta di un risparmio di 30 euro. Niente male, considerando anche il fatto che si tratta di uno smartphone arrivato da poco in Italia. Le colorazioni coinvolte sono quelle White, Blue e Black. Dando un'occhiata, invece, alla scheda tecnica, troviamo 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. La promozione rientra nell'iniziativa "Red Friday" citata in apertura.

Analizzando il prezzo dello smartphone sugli altri store, abbiamo notato che da Unieuro il prezzo è pari a 199 euro. Insomma, nella "battaglia all'ultimo sconto" questa volta sembra essere "in vantaggio" MediaWorld. Per quanto riguarda Amazon Italia, in questo caso Samsung Galaxy A21s viene venduto a 163 euro tramite rivenditori. Tuttavia, ci sono 10 euro di spedizione e si passa per terzi. In ogni caso, senza dare troppo conto allo store da cui si acquista il dispositivo, in linea generale il prezzo dello smartphone sta calando in un modo interessante.