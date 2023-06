MediaWorld Red Friday Weekend: crolla del 42% il TV QLED Samsung 4K

Abbiamo già trattato su queste pagine l'avvio dell'iniziativa promozionale Red Friday Weekend di MediaWorld, definita dalla stessa catena come "il Black Friday dell'estate", ma vale la pena soffermarsi anche su sconti singoli attivi in questo contesto. Tra questi, spicca un'offerta relativa a un TV QLED 4K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QE43Q60BAUXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 431,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, usualmente il costo del prodotto ammonterebbe a 749,99 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 42,4%, quindi si può dire che il prezzo è crollato.

Basta infatti effettuare un rapido calcolo per comprendere che, a conti fatti, lo sconto è di 318 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione intrigante per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia, tra l'altro appartenente a un brand blasonato. Ricordiamo per il resto che la succitata iniziativa Red Friday Weekend proseguirà fino al 4 giugno 2023, nonché che c'è anche la possibilità di usufruire della consegna gratuita online.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE43Q60BAUXZT, quest'ultima presenta un pannello QLED da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi chiaramente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo. Tuttavia, se cercate maggiori dettagli, potreste voler consultare direttamente il sito Web ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nello specifico in merito a quanto offerto dal prodotto.