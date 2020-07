MediaWorld Red Friday, Xiaomi Mi Band 4 in sconto in vista di Mi Band 5

Giusto questa mattina abbiamo parlato su queste pagine della comparsa di Xiaomi Mi Band 5 su Amazon. Quando sta per arrivare un nuovo prodotto, solitamente il predecessore cala di prezzo. La smartband Mi Band 4 non fa eccezione, dato che è stata scontata da MediaWorld.

In particolare, il dispositivo indossabile viene venduto a 26,99 euro sul sito ufficiale della nota catena. Vi ricordiamo che solitamente il prezzo sarebbe di 34,99 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Red Friday", che andrà avanti fino al 15 luglio 2020. Insomma, se stavate tenendo d'occhio da un po' Mi Band 4, questo potrebbe essere il vostro momento.

In ogni caso, quella di MediaWorld sembra essere una sorta di "risposta" ad Amazon, dato che il prezzo offerto dal portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone Mi Band 4 a 26,86 euro. Tuttavia, su Amazon si passa per rivenditori e la spedizione non è delle più veloci. Interessante notare, invece, che questa volta Unieuro sembra essere "rimasta indietro". Infatti, la nota catena propone la smartband a 28,99 euro (ovvero 2 euro in più di MediaWorld). La "guerra all'ultimo sconto" non accenna a finire e si gioca spesso sul filo di pochi euro.

In ogni caso, vi ricordiamo che Mi Band 5 è comparsa su Amazon a 42,99 euro tramite rivenditori, quindi vi consigliamo di dare un'occhiata anche a quel modello, se siete interessati. Se volete un consiglio, forse per l'acquisto è meglio attendere l'evento di Xiaomi del 15 luglio 2020.