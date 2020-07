MediaWorld Red Friday, Xiaomi Mi Note 10 in sconto di 220 euro

In seguito all'offerta legata al TV QLED di Samsung da 43 pollici, si torna a parlare di offerte tecnologiche relative alla nota catena MediaWorld. In particolare, questa volta il protagonista della promozione è lo smartphone Xiaomi Mi Note 10.

Il dispositivo coinvolto viene infatti venduto a un prezzo di 379 euro, ovvero 220 euro in meno del suo usuale costo pari a 599 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Midnight Black, Glacier White e Aurora Green. Lo smartphone monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La promozione rientra nell'iniziativa "Red Friday".

Dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che da Unieuro il dispositivo costa 449,90 euro. Insomma, questa volta MediaWorld sembra essere "in vantaggio", ma non è da escludere che prima o poi prenda vita una "battaglia all'ultimo sconto", proprio come quelle che abbiamo visto nell'ultimo periodo.

In ogni caso, c'è chi non ha tardato a "rispondere" a MediaWorld: i rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi propongono Xiaomi Mi Note 10 Lite allo stesso prezzo della nota catena, ovvero 379 euro. In linea generale, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio questo modello da un po'.

Se vi servono maggiori informazioni sullo smartphone coinvolto, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Xiaomi Mi Note 10.