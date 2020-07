MediaWorld Red Friday: Xiaomi Redmi Note 8T in offerta, Amazon rilancia

La gamma di smartphone Redmi Note è molto conosciuta nel nostro Paese, dato che spesso i suoi modelli rientrano tra i dispositivi più venduti su Amazon (come vi abbiamo fatto sapere nella nostra guida ai migliori smartphone sotto i 200 euro). In particolare, un modello particolarmente richiesto è Xiaomi Redmi Note 8T (in sconto da MediaWorld).

Probabilmente avrete sentito parlare anche di Redmi Note 8, dato che spesso compare nella succitata classifica di Amazon, ma dovete sapere che in realtà il modello pensato per il nostro Paese è appunto Redmi Note 8T, che dispone del chip NFC e presenta qualche altra lieve differenza con il "fratello senza T".

In ogni caso, lo smartphone viene attualmente venduto, nel contesto dell'iniziativa "Red Friday", a 159 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Questo consente un risparmio di 30 euro, dato che solitamente il prezzo sarebbe di 189 euro. Dando uno sguardo al costo del modello da Unieuro, abbiamo scoperto che anche in questo caso la "battaglia all'ultimo sconto" prosegue al solito. Infatti, il prezzo è sempre di 159 euro sul sito della nota catena.

Tuttavia, come sempre, è bene prestare attenzione ai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi propongono Redmi Note 8T a 155,90 euro. Insomma, in questo periodo lo smartphone ha un prezzo interessante, a prescindere dallo store coinvolto. Se avete bisogno di maggiori informazioni su questo modello, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Redmi Note 8T.

Per completezza di informazione, vi segnaliamo che Redmi Note 8, quindi la variante senza NFC, si trova a 144,95 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Se non siete soliti utilizzare una certa tipologia di pagamenti, potrebbe sicuramente interessarvi anche questo modello, considerando anche il fatto che ancora oggi rientra tra i dispositivi più venduti secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia.