MediaWorld Red Night a sorpresa: notte di offerte su parecchi prodotti!

MediaWorld ha lanciato senza troppo preavviso l'iniziativa "Red Night", che consiste in una nottata di sconti tecnologici. Troviamo diverse categorie di prodotti in offerta, dai televisori ai PC da gaming, passando per fotocamere e smartphone.

La "Red Night", che è partita alle ore 21:00 di oggi 15 febbraio 2021, terminerà alle ore 09:00 di domani 16 febbraio 2021. Insomma, ci sono relativamente poche ore per usufruire delle promozioni messe a disposizione dalla nota catena. D'altronde, anche per le scorse iniziative "Red Night" il "modus operandi" era stato lo stesso.

In ogni caso, giusto per farvi qualche esempio concreto relativamente alle promozioni disponibili mediante il portale ufficiale di MediaWorld, troviamo Samsung Galaxy A42 5G con 128GB di memoria interna in vendita a 249 euro, al posto dei 399 euro precedenti. Non manca poi uno sconto legato a OPPO Find X2 Pro, che viene proposto a 699 euro (in precedenza il prezzo era pari a 1199 euro). In promozione anche iPhone 12 mini con 256GB di memoria interna, venduto al costo di 959 euro (al posto di 1009 euro).

Presenti anche degli sconti relativi ai televisori. Ad esempio, c'è il modello Sony KD55XH8077 a 729 euro (in precedenza costava 949 euro), nonché il TV Panasonic TX-49HX900E a 549 euro (al posto di 799 euro).