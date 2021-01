MediaWorld Red Night a sorpresa: notte di sconti tech anche di 2700 euro!

Dopo aver lanciato le prime offerte su Samsung Galaxy S21, MediaWorld torna a proporre sconti interessanti per quel che concerne il mondo tech. Infatti, la nota catena ha avviato a sorpresa la cosiddetta "Red Night".

Partita alle ore 21:00 di oggi 22 gennaio 2021, la "Red Night" di MediaWorld proseguirà fino alle ore 09:00 di domani 23 gennaio 2021. Come potete vedere nella pagina ufficiale dedicata alle offerte, queste ultime riguardano molteplici categorie di prodotti, dagli smartphone ai computer, passando per i televisori e per gli elettrodomestici. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente. In ogni caso, vi ricordiamo che questi sconti sono disponibili solamente online e c'è la spedizione gratuita su ordini a partire da 99 euro.

Per farvi degli esempi concreti in merito alle offerte lanciate da MediaWorld nel contesto della "Red Night", abbiamo effettuato una selezione di cinque prodotti. Potete trovarla di seguito.

MediaWorld Red Night 22 gennaio 2021: 5 offerte tech interessanti

Samsung QLED QE65Q950TSTXZT : 3299 euro (al posto di 5999 euro, sconto di 2700 euro );

: 3299 euro (al posto di 5999 euro, ); Lenovo Legion Y740-15IRHG : 2099 euro (in precedenza 2499 euro, risparmio di 400 euro);

: 2099 euro (in precedenza 2499 euro, risparmio di 400 euro); Xiaomi Redmi Note 8 Pro : 189 euro (al posto di 299,99 euro, sconto di 110,99 euro);

: 189 euro (al posto di 299,99 euro, sconto di 110,99 euro); Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros : 39,99 euro (in precedenza 49,99 euro, risparmio di 10 euro);

: 39,99 euro (in precedenza 49,99 euro, risparmio di 10 euro); Huawei FreeBuds 3: 99,99 euro (al posto di 139,99 euro, sconto di 40 euro).

Quelle che abbiamo riportato sono chiaramente solamente alcune delle promozioni lanciate da MediaWorld nel contesto di questa "Red Night". In ogni caso, come potete vedere, gli sconti arrivano anche a 2700 euro (nel caso del TV Samsung).