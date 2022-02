Mediaworld Red Price: 4 smart TV 4K DVB-T2 Samsung da non perdere, anche a metà prezzo

Se tra gli sconti “Solo per Oggi” da Mediaworld si trovano TV di vari marchi a prezzi interessanti, nel contesto del volantino di San Valentino “Red Price” potrete ottenere altri modelli di fascia alta anche a meno di metà prezzo. In questa occasione vedremo 4 smart TV Samsung 4K DVB-T2 da non perdere.

Si parte dal più economico Samsung UE55AU7170 d’annata 2021 della gamma Cyrstal UHD, scontato da 749 Euro a 499 Euro. Si tratta di un TV con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 50Hz e supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR e HDR10+, mentre il comparto audio è gestito dal decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, infine, è la piattaforma proprietaria Tizen.

Si passa dunque al Samsung QE43Q60A 2021 che scende da 799 Euro a 599 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero. Qui troviamo un pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e supporto sempre a HLG e HDR10+, con Dolby Digital Plus lato audio. Come sempre, a fornire le funzionalità smart è TizenOS.

A meno di metà prezzo troverete invece Samsung QE50Q80A, altro TV del 2021 disponibile a 700 Euro anziché 1.499 Euro. Dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto HLG, HDR10+ e Dolby Digital Plus, assieme al decoder DVB-T2 per il digitale terrestre presente anche negli altri TV citati.

Conclude l’elenco, in ordine di prezzo, il Samsung QE75Q60AAUXZT 2021 venduto a 1.399 Euro al posto di 1.999 Euro, acquistabile sempre in 20 rate Tasso Zero da 69,95 Euro al mese. Rispetto al modello precedente cambia il design del TV e la diagonale del pannello QLED in dotazione, pari a 75 pollici. Non mancano poi HLG, HDR10+, Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen.

Sempre nel medesimo volantino potrete trovare anche un TV LG NanoCell a 400 Euro in meno.