MediaWorld Red Price, crolla il prezzo di iPhone 12 mini con questa offerta

Sono passati ormai alcuni mesi dall'annuncio di iPhone 12 mini, avvenuto a ottobre 2020. Tutti sanno che i prodotti Apple non sono soliti "svalutarsi" rapidamente, ma la situazione generale alla fine sta dando vita a degli sconti particolarmente consistenti anche relativamente a uno degli ultimi arrivati della società di Cupertino.

Infatti, iPhone 12 mini viene proposto a 779 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. La variante coinvolta è quella che dispone di 128GB di memoria interna, che solitamente costerebbe 879 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 100 euro, ancor più elevato rispetto a quello che era stato proposto qualche settimana fa. Considerando che lo smartphone coinvolto è uscito da poco, possiamo dire che il prezzo è crollato nel corso delle ultime settimane.

Non è chiaro se le vendite non esattamente esaltanti del modello stiano contribuendo al moltiplicarsi di queste promozioni, ma, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia ha scontato iPhone 12 mini. Infatti, il dispositivo viene proposto anche in questo caso a 779 euro, sempre nella sua variante da 128GB. Tra l'altro, c'è una certa scelta in termini di colorazioni e il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Da Unieuro, invece, il prezzo è pari a 849 euro.

Per il resto, non mancano sconti relativi alla variante da 64GB. MediaWorld la propone a 759 euro e anche sul portale ufficiale di Unieuro il prezzo è lo stesso. Indovinate qual è il costo su Amazon? Esatto, 759 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante per mettere le mani su iPhone 12 mini.