MediaWorld Red Price, i migliori sconti su computer portatili Acer, HP e Lenovo

Prosegue l’iniziativa “Red Price” di MediaWorld con tanti sconti interessanti su molti prodotti: abbiamo già visto alcune delle offerte più importanti, tra cui per esempio l’intera lista di smart TV Ultra HD 4K firmati Samsung, dunque ora è il momento di consigliarvi i computer portatili con gli sconti migliori dell’ultimo volantino.

Il modello più economico è Acer Aspire 3 A315-56-3227, notebook dallo schermo Full HD da 15,6 pollici con, sotto la scocca, processore Intel Core i3-1005G1 dalla velocità di clock base pari a 1,2 GHz e Boost pari a 3,4 GHz, scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB e SSD da 512 GB. Il prezzo è pari a 549,00 Euro rispetto ai 599,00 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate a tasso zero.

Segue poi il notebook Lenovo Ideapad 5 15IIL05 disponibile a 599,00 Euro anziché 649,00 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate tan 0% taeg 0%. Il processore in dotazione è un Intel Core i5-1035G1 con velocità di clock base pari a 1,2 GHz e Boost pari a 3,6 GHz, accompagnato da una scheda grafica Intel UHD Graphics integrata, 8 GB di memoria RAM DDR4 non espandibile, SSD da 256 GB e, all’esterno, sempre un display Full HD da 15,6 pollici.

Continuando ad alzare il prezzo troviamo HP Pavilion X360 14-DW1011NL, computer portatile 2 in 1 disponibile a 649,00 Euro anziché 699,00 Euro dotato di display WLED Full HD da 14 pollici, processore Intel Core i3-1115G6 con frequenza base di 1,7 GHz e turbo a 4,1 GHz con scheda grafica condivisa Intel Iris Xe, SSD da 256 GB e 8 GB di RAM DDR4 espandibile a 16 GB.

Rimanendo nel mondo HP c’è anche il modello 15-DW1080NL con display LED Full HD da 15,6 pollici, chip Intel Core i5-10210U con frequenza base di 1,6 GHz e Boost a 4,2 GHz, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX130 con 2 GB di vRAM, 12 GB di RAM DDR4 con supporto fino a 16 GB e SSD per 512 GB. Giungendo al costo, si parla di 699,00 Euro anziché 799,00 Euro, pagabili in 20 rate da 34,95 Euro al mese.

Dulcis in fundo, il modello più costoso della giornata è HP Pavilion 15-EG0013NL, disponibile come da volantino a 899,00 Euro anziché 999,00 Euro. In dotazione troviamo un display WLED Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-1165G7 con velocità di clock pari a 2,8 GHz per boost a 4,7 GHz, chip grafico integrato Intel Iris Xe, 16 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 1 TB di spazio d’archiviazione.

Parlando infine delle offerte Solo Per Oggi, il protagonista della giornata è un TV OLED LG da 65 pollici scontato di 500 Euro.