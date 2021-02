MediaWorld Red Price, tutti gli smart TV 4K Samsung in sconto per dieci giorni

MediaWorld nella giornata di oggi 11 febbraio 2021 ha lanciato il nuovo volantino Red Price che durerà solamente per dieci giorni. Tra le tante offerte abbiamo già segnalato alcuni prodotti particolarmente interessanti come smartphone, smartwatch e alcuni notebook, ma vediamo quali sono gli smart TV Samsung attualmente in sconto.

Come al solito, partiamo dal più economico ovvero Samsung UE50TU7090UXZT, disponibile a 405,00 Euro anziché 449,00, pagabili in 20 comode rate mensili da 20,25 Euro. Si tratta di uno smart TV con display LED Ultra HD 4K dalla risoluzione di 3840x2160 pixel e con refresh rate di 60Hz; è poi dotato di tuner DVB-T2 per il Digitale Terrestre, HDR10+, HLG e decoder Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen. In alternativa, con le medesime specifiche tecniche – eccetto per il display da 55 pollici – potete trovare il modello UE55TU7090UXZT a 447,00 Euro anziché 549,00 Euro.

Altri due modelli sempre economici e con display Crystal UHD LED 4K sono invece i TV Samsung UE50TU7170UXZT e UE55TU7170UXZT, rispettivamente con schermo da 50 e 55 pollici e in vendita a 419,00 Euro e 449,00 Euro, entrambi acquistabili con 20 rate mensili secondo piano Findomestic. Le specifiche tecniche, infine, risultano pressoché le medesime dei televisori citati in precedenza: risoluzione di 3840x2160 pixel, refresh rate di 60Hz, sistema operativo Tizen, HDR 10+ / HLG e decoder audio Dolby Digital Plus.

Passando alla fascia alta troviamo il TV Samsung QLED QE55Q60TAUXZT con schermo 4K da 55 pollici, disponibile a 699,00 Euro anziché 799,00 Euro. Risoluzione e refresh rate rimangono identici a quelli dei televisori visti prima, ma in questo caso la presenza di Quantum HDR e della tecnologia QLED garantiscono una qualità video superiore.

Non mancano poi modelli più particolari come il Samsung TV The Frame QLED QE32LS03TBKXZT con display Full HD (ergo risoluzione 1920x1080) da 32 pollici e con refresh rate di 60Hz, dotato di tuner Digitale Terrestre DVB-T2 HEVC e decoder Dolby Digital Plus. Il prezzo, in questo caso, è di 449,00 Euro rispetto ai 549,00 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate tan 0% taeg 0%. O ancora, dulcis in fundo, troviamo il TV Samsung QLED The Sero 4K LS05T 2020 a 1199,00 Euro anziché 1499,00 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode rate a tasso zero.

Oggi, però, MediaWorld ha lanciato anche gli Xiaomi Days: fino a domani, venerdì 12 febbraio 2021, potrete trovare tanti prodotti del marchio cinese in offerta, dagli smartphone a TV, passando anche per smartwatch e videocamere smart.