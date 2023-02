Mediaworld Red Price: TV Samsung OLED 4K a metà prezzo, oltre 1.000 euro in meno

Nel contesto del volantino Red Price di Mediaworld si trovano molti televisori di ultima generazione in sconto, ma solo alcuni sono dei veri affari. Tra di essi figura senza alcun dubbio il Samsung OLED 4K da 55 pollici a metà prezzo grazie a un taglio di ben oltre 1.000 euro sul listino.

Stiamo parlando per essere precisi del modello Samsung QE55S95BATXZT, appartenente al portfolio di televisori d’annata 2022 del marchio sudcoreano. Il pannello OLED Ultra HD 4K (dunque con risoluzione pari a 3840 x 2160 Pixel) è da 55 pollici di diagonale, ha un tempo di risposta di 6ms e supporta le tecnologie video HDR10+ Adaptive e HLG, accompagnate sul fronte audio dallo standard Dolby Digital Plus a 5.1 canali. Lato gaming si trovano ALLM e FreeSync Premium. Il sistema operativo è Tizen e, ovviamente, il decoder DVB-T2 non manca.

Di norma bisognerebbe pagare 2.499,99 euro per questo televisore OLED 4K ma, grazie all’offerta ora attiva da Mediaworld, si spendono soltanto 1.258,99 euro per portarselo a casa. Si tratta di un taglio del 49,64% che, assieme alla consegna gratuita, rendono l’offerta in questione davvero imperdibile. Come se non bastasse, fino al 19 febbraio si può acquistare questo TV Samsung OLED ricevendo 100 euro di rimborso sul sito ufficiale Samsung Members. Maggiori dettagli sulla promozione sono disponibili sulla pagina dell’offerta stessa da Mediaworld.

In alternativa, rammentiamo che è possibile effettuare il ritiro in negozio dopo l’acquisto online.

Nella giornata odierna, invece, Mediaworld ha lanciato gli XDays validi solo online.