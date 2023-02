Mediaworld, via al Red Price: nuovo volantino online e nei negozi fino al 15 Febbraio

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che sarà attivo fino al 15 Febbraio 2023 su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Si chiama "Red Price" e come suggerisce il nome è una promozione di San Valentino.

iPhone 14 Plus è disponibile a 1049,99 Euro, in calo del 10% rispetto ai 1179 Euro di listino, mentre Xiaomi Redmi Note 11S nella configurazione 6/128GB passa a 219,99 Euro e Samsung Galaxy A32 5G da 128 gigabyte può essere acquistato a 238,99 Euro, con un risparmio del 32% dai 349,99 Euro di listino.

Fronte informatica, invece, segnaliamo l'iPad WiFi Only da 64 gigabyte con schermo da 10,2 pollici a 329,99 Euro, con un risparmio del 24% dai 439 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 è disponibile a 979,99 Euro, il 20% in meno dai 1229 Euro di listino. L'ASUS VivoBook da 15,6 pollici cala invece a 549,99 Euro, il 24% in meno dai 729,99 Euro imposti dal produttore.

Non mancano all'appello i TV: qui il Samsung QLED QE55Q60BAUXZT da 55 pollici passa a 649,99 Euro, mentre il Sony XR55X80K da 55 pollici viene proposto a 999,99 Euro, con un risparmio del 25% dai 1399,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.