Mediaworld 'Red Weekend': 4 giornate di sconti esclusivi su iPhone, smart TV e molto altro

Oltre all’iniziativa “OPPO Days”, Mediaworld nella giornata odierna ha deciso di lanciare il “Red Weekend” per 4 giorni di grandi offerte online fino alle 23:59 di domenica 29 agosto 2021. Tra i prodotti in sconto appaiono anche iPhone, MacBook e tantissimi smart TV Samsung e LG: vediamo alcuni dei migliori modelli coinvolti nell’iniziativa.

Partiamo elencando i vari prodotti di casa Apple: si comincia dall’iPhone 12 Pro Max con 256 GB di archiviazione a 1.349 Euro anziché 1.409 Euro, pagabili in 20 rate mensili Tasso Zero, passando poi per il più datato iPhone Xr con 128 GB di memoria interna a 549 Euro anziché 669 Euro, sempre pagabili nella medesima soluzione. Tra i notebook figurano invece il MacBook Pro 2020 con chip Apple M1 a 1.599 Euro anziché 1.709 Euro, o anche il MacBook Pro 2020 con Intel Core i5 e 1 TB di archiviazione a 1.999 Euro al posto dei 2.459 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smart TV in offerta, invece, troviamo il modello più economico Samsung UE43TU7090UXZT a 379 Euro, dotato di pannello LED da 43 pollici e sistema operativo Tizen, seguito dal Samsung QLED The Sero 4K LS05T 2020 venduto a 699 Euro anziché 1.499 Euro e dal Samsung Crystal UHD 4K UE75AU7170 Titan Gray 2021 scontato da 1.399 Euro a 949 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero.

Ci sono però anche sconti importanti su smart TV LG, a partire dal modello top di gamma LG OLED 65WX9LA con soundbar compatta inclusa e pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate a 120 Hz, per uno sconto che porta il televisore da 4.999 Euro a 3.299 Euro. Alternativa pensata “per chi vuole esagerare” è invece il TV LG OLED 77GX6LA scontato da 6.999 Euro a 3.799 Euro, dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 77 pollici a 120 Hz. Tutti i televisori citati supportano lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Contemporaneamente sono attivi anche gli sconti del volantino Back To School, dalla durata prevista fino al 31 agosto.