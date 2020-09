Mediaworld dà il via al Red Weekend: 4 giorni di grandi offerte fino al 20 Settembre

Mediaworld ha dato oggi il via al Red Weekend, quattro giorni di sconti ed offerte solo online che permetteranno di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, tablet ed altro.

Mediaworld dedica una sezione speciale ad Apple: iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte è disponibile a 1099 Euro, rispetto ai 1289 Euro di listino, mentre l'iPad Pro a 12,9 pollici WiFi + Cellular da 64 gigabyte passa ad 888 Euro ed è disponibile in due colorazioni: argento e grigio siderale, come l'iPhone 11 Pro Max che però può essere acquistato anche in oro e verde notte.

Nel settore telefonia troviamo il Samsung Galaxy A51 a 259 Euro, rispetto ai 379 Euro , mentre lo Xiaomi Redmi Note 9 nella configurazione 4/128GB è disponibile a 189 Euro. Mediaworld sconta anche l'Oppo A91 a 259 Euro, inoltre, mentre il Motorola moto E6s Peacock Blue dual sim può essere acquistato a 99 Euro.

Per quanto riguarda la categoria computer e gaming, invece, l'Acer Aspire 3 da 15,6 pollici viene proposto a 399 Euro, mentre l'Acer HA270ABI da 27 pollici passa a 129,99 Euro, con una riduzione del prezzo di 30 Euro.

Non mancano all'appello le offerte sui televisori. Qui troviamo il Sony KD43XG7077 da 43 pollici a 399 Euro, l'LG 65UM7050PLA.API da 65 pollici a 579 Euro ed il Samsung QE43LS03RAUXZT da 43 pollici a 529 Euro.