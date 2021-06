MediaWorld Red Weekend, fino a 500 Euro in meno su diversi laptop top di gamma

Il Red Weekend da MediaWorld sta continuando in queste ore, ma la fine è piuttosto vicina. Per questo motivo cogliamo questa occasione per parlare di alcuni sconti particolarmente interessanti sui computer portatili di fascia alta, tra cui un modello da gaming firmato Lenovo proposto a 500 Euro in meno.

Andiamo però in ordine di prezzo: sempre a 500 Euro in meno rispetto al listino troviamo anche il modello Samsung Galaxy Book S, proposto a 729 Euro fino alle 23:59 di domenica 6 giugno. In questo caso troviamo un display da 13,3 pollici LCD Full HD assieme al processore Intel Core i5-L16G7 dalla velocità di clock base pari a 1,4 GHz e Boost a 3 GHz, 256 GB di SSD e 8 GB di memoria RAM, con supporto anche al Bluetooth 5.0.

Segue dunque il modello ASUS VivoBook 15 venduto a 799 Euro anziché 999 Euro, pagabili in 20 rate mensili da 39,35 Euro. Questo computer portatile giunge con CPU Intel Core i5-1035G1 dal clock base pari a 1 GHz e Boost a 3,6 GHz e scheda video NVIDIA GeForce MX130, 8 GB di RAM DDR, 512 GB di SSD lato archiviazione e display da 15,6 pollici LED Full HD.

Rimanendo nel mondo ASUS, il Red Weekend propone anche il laptop da gaming ASUS Zephyrus GA401QM-K2049T dotato di GPU AMD Ryzen 7 5800HS con clock base di 3 GHz e Boost di 4,3 GHz, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB lato SSD, display da 14 pollici LCD QHD (2560x1440 pixel) e, come scheda grafica, l’ultimissima NVIDIA GeForce RTX 3060. Qui il prezzo raggiunge i 1.799 Euro, contro i 1.999 Euro di listino.

Passiamo al marchio Lenovo con il Notebook 15.6, venduto a 899 Euro al posto dei 999 Euro di listino, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. In questo caso si parla di un display LCD Full HD da 15,6 pollici accompagnato da CPU Intel Core i5-1135G7 da 4,2 GHz di clock Turbo, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 32 GB, 256 GB di SSD e chip grafico integrato Intel Iris Xe Graphics.

Sconto importante riguarda però il computer portatile Lenovo Legion 7, venduto a 2.499 Euro anziché 2.999 Euro. In questo caso troviamo un display LED Full HD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM DDR4, 500 GB lato SSD, CPU Intel Core i7-10875H con clock base a 2,3 GHz e Boost a 5,1 GHz, per una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER con 8 GB di memoria vRAM dedicata.

Sempre questo weekend da MediaWorld è possibile aggiudicarsi anche il nuovo OPPO Find X3 Lite a 100 Euro in meno.