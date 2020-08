MediaWorld RED Weekend: Apple Watch 3 in offerta a buon prezzo

Sono mesi "roventi" in termini di offerte quelli che stiamo vivendo in questa estate 2020. Tra le varie iniziative, MediaWorld ha recentemente lanciato "RED Weekend", alcune giornate di sconti pensati per "chiudere" il mese agosto. Ebbene, in questo contesto è arrivata una promozione legata ad Apple Watch 3.

In particolare, la nota catena ha abbassato il prezzo dello smartwatch a 209,99 euro sul suo sito ufficiale. Si tratta della versione "Sport" con dimensioni della cassa pari a 38mm e GPS. La colorazione messa in offerta da MediaWorld è quella Grigio siderale. In ogni caso, stando a quanto si legge sul portale ufficiale della nota catena, in precedenza il costo del prodotto era pari a 239,99 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 30 euro.

Certo, qualche mese fa questa variante era scesa a 199,99 euro, ovvero 10 euro in meno rispetto all'offerta di questi giorni, ma si potrebbe comunque trattare di una promozione interessante per coloro che si sono persi quell'occasione. Infatti, analizzando quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che Unieuro vende il prodotto a 349 euro. Tuttavia, in questo caso sono inclusi, in abbinata, gli auricolari Apple AirPods, quindi in realtà anche l'offerta di Unieuro potrebbe risultare interessante per qualcuno.

Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, attualmente lo smartwatch costa 209,99 euro. Insomma, sembra essere un momento non male per portarsi a casa l'indossabile di Apple.