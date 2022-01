Mediaworld Red Weekend, attenti a questi 2 smart TV DVB-T2 sotto i 230 Euro

Il Red Weekend lanciato ieri da Mediaworld ha dato il via a tre giorni di grandi sconti su una vastissima gamma di dispositivi e prodotti tech. In questa occasione specifica vi parleremo di due televisori DVB-T2 in sconto sotto i 230 Euro, perfetti per coloro che vogliono rimanere nella fascia low-cost e soddisfare i nuovi requisiti.

Il modello più economico tra i due da noi notati a prezzi accessibili è il TV OK ODL32770H-TAB che passa da 249,99 Euro a 189 Euro, sebbene si tratti di una promozione valida soltanto online. Il televisore ha un pannello LED HD (1366 x 768 pixel) da 32 pollici, supporta la tecnologia HDR lato video, ha un decoder audio Dolby Digital e il sistema operativo è Android TV 9 Pie. Si tratta pertanto di un modello entry-level per chi non ha particolari esigenze.

Segue e conclude la nostra breve lista il televisore Samsung UE24N4300AUXZT caratterizzato da un pannello LED HD (1366 x 768 pixel) da 24 pollici con refresh rate di 50Hz, assenza del supporto all’HDR e tecnologie video per migliorare la qualità dell’immagine, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo base Samsung Smart TV per soddisfare le minime funzionalità smart. Il prezzo, in questo caso, è pari a 224,99 Euro contro i 239 Euro di listino.

Capirete dunque che si tratta di sconti relativamente minimi in entrambi i casi, ma pur sempre ideali per tutti coloro che devono passare a televisori con tecnologia DVB-T2 per il digitale terrestre.

Sempre nel contesto del Red Weekend potrete trovare anche Samsung Galaxy S21+ 5G a 330 Euro in meno rispetto al listino.