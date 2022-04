Mediaworld, parte il Red Weekend: grandi offerte solo online fino al 17 Aprile

Non c’è solo lo Sconto IVA sui TV Samsung da Mediaworld. In giornata odierna la catena di distribuzione lancia anche il Red Weekend, che fino al 17 Aprile 2022 solo online propone una serie di grandi offerte su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Sul TV LG 55UP75006LF 2021 da 55 pollici viene proposto uno sconto di 399 Euro, in calo rispetto ai 749 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 19,95 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Il Panasonic TX-32JS350E da 32 pollici invece è disponibile a 242,99 Euro, in calo di 107 Euro se si tiene in considerazione che di listino costa 349 Euro. In offerta però segnaliamo anche la smart tv Xiaomi P1 da 32pollici a 219,99 Euro, in calo di 60 Euro rispetto ai 279 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sull’LG 43NAN0796PC da 43 pollici, a 352 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino.

Segnaliamo anche la riduzione sul tablet da 10,5 pollici Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici WiFi Only con 128 gigabyte di storage, che passa a 239 Euro, 70 Euro in meno rispettoai 309 Euro imposti dal produttore.

Fronte smartphone, lo Xiaomi 11T Pro da 8/256Gb passa a 549 Euro, dai 699 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto sull’Acer TravelMate P2 da 15,6 pollici con 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 459 Euro, rispetto ai 619 Euro di listino.