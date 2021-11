Mediaworld Red Weekend: grandi sconti su decoder DVB-T2 e smart TV LG e Samsung

Ad accompagnare il Black Friday Mediaworld lanciato a inizio settimana ora è pure il Red Weekend presso la medesima catena di distribuzione, con tante offerte aggiuntive su una vasta gamma di prodotti. Alcuni esempi? Decoder e smart TV DVB-T2 a prezzi competitivi, anche per marchi come LG e Samsung.

Prima di tutto, però, diamo spazio ai decoder per il digitale terrestre ora disponibili in offerta. Il più economico è il decoder OK ODR1290DVB-T2 scontato da 29,99 Euro a 20,99 Euro, dotato del sintonizzatore DVB-T2 HEVC per soddisfare il nuovo standard, una porta HDMI, una SUB, una Scart e una Ethernet. Non manca anche l’ordinamento automatico dei canali, per facilitare l’impostazione. Inoltre, supporta la risoluzione HD 1080p.

Alternativa poco più costosa è il ricevitore Strong SRT8209 che scende da 29,99 Euro a 27,99 Euro. Anche in questo caso troviamo lo stesso identico numero di porte a disposizione lato connettività e il supporto alla risoluzione video 1080p. Lato memoria, questo decoder è dotato di 4 MB di memoria flash e 64 MB di memoria SDRAM, con capacità di memorizzazione fino a 400 canali.

Passando agli smart TV DVB-T2 in offerta, troviamo il modello Samsung QLED 4K QE50Q60A Black 2021 scontato a 678 Euro contro i 969 Euro di listino, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Si tratta di un televisore con pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici, supporto lato video alla tecnologia HDR10+, lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus e, come sistema operativo, il proprietario Tizen.

Conclude l’elenco odierno di sconti del Red Weekend il televisore LG OLED65C15LA 2021 che scende da 2.499 Euro a 1.868 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode rate secondo piano Findomestic. Qui però troviamo un pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 120 Hz, con supporto alle tecnologie video HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Atmos per la migliore immersione possibile. Per il gaming, inoltre, figurano le tecnologie NVIDIA G-Sync, AMD Free Sync, VRR e ALLM. Infine, il sistema operativo è WebOS 6.0.

In occasione del Black Friday Mediaworld potrete trovare anche un laptop RTX 3050 a 250 Euro in meno.