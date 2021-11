Mediaworld RED Weekend, ecco le offerte: in sconto iPhone 13 Mini e diverse TV

Il weekend si sta rivelando colmo di interessanti offerte per gli amanti della tecnologia: ieri vi abbiamo parlato del Notebook da gaming ASUS ROG 3060 in sconto da Mediaworld, ma oggi la catena ha annunciato nuovi sconti nell'ambito della promozione RED Weekend, che garantisce prodotti in saldo e consegna gratuita fino alle 23:59 del 7 novembre.

Protagonisti degli sconti sono questa volta iPhone 13 Mini e una serie di televisori LG, Sony e Samsung di varie fasce di prezzo. Iniziamo con iPhone 13 Mini, in sconto da 959 a 899 Euro nella versione da 256 GB nelle colorazioni Rosa, Galassia, PRODUCT(Red), Blu e Mezzanotte. Il dispositivo è lo smartphone di fascia più bassa nella serie 13 dei device di Cupertino, lanciati poche settimane fa sul mercato e già in promozione in attesa della stagione natalizia.

Passando ai televisori, segnaliamo in offerta la TV LG OLED 4K OLED65C15LA 2021, che passa da 2.499 Euro a 1.999 Euro, con uno sconto di ben 500 Euro. Si tratta di una Smart TV da 65" Ultra HD con refresh rate a 120 Hz, dunque perfetta per il gaming, e con tuner digitale terrestre DVB-T2 e DVB-S2 per il satellitare. Il televisore ha le funzionalità smart garantite da WebOS 6.0 e integra Google Assistant, Alexa, Airplay e HomeKit Apple.

Relativamente ai prodotti Sony, invece, tre sono i televisori in offerta: parliamo del Sony OLED XR55A90J, che passa da 2.599 Euro a 2.463 Euro, del Sony KE75XH9096, in sconto da 1.849 Euro a 1.399 Euro, e infine del Sony XR77A80J Smart TV Ultra HD da ben 77", in offerta a 2.999 Euro, con uno sconto di ben 800 euro sul prezzo di listino. Si tratta di tre televisori con risoluzione 4K e funzionalità smart, dotati di tuner DVB-T2 e DVB-S2 e di tecnologia Sony per il miglioramento del colore. Le differenze principali tra gli schermi stanno nelle loro dimensioni e nel loro refresh rate: l'XR55A90J vanta un refresh rate a 120 Hz e una dimensione di 55", il KE75XH9096 è uno schermo da 75" con refresh rate da 100 Hz e infine l'XR77A80J ha una dimensione di 77" e un refresh rate da 100 Hz.

Infine, segnaliamo anche il televisore Samsung QLED 4K QE50Q60A Black 2021, scontato da 969 Euro a 678 Euro. Si tratta di una Smart TV con risoluzione 4K, anch'essa dotata di DVB-T2 e DVB-S2, con una dimensione di 50" e che vanta le funzionalità Quantum Dot e Quantum HDR, che migliorano la resa dei colori e dei programmi TV.