Da Mediaworld è tempo di Red Weekend solo online: quanti sconti!

Non c’è solo il Dyson Weekend di Mediaworld in questo fine settimana da parte della catena di distribuzione. Mediaworld infatti ha lanciato anche il Red Weekend, che fino al 27 Agosto 2023 propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

L’iPhone 13 Mini da 128 gigabyte è disponibile in offerta a 729 Euro, in calo dal prezzo consigliato di Apple di 839 Euro. Il Realme GT2 nella variante 12/256GB invece può essere acquistato a 379 Euro, dai 599,99 Euro imposti dal produttore. Sempre fronte smartphone, segnaliamo l’Oppo Reno 8T da 128 gigabyte a 289,99 Euro, in calo dai 399,99 Euro di listino.

In offerta anche vari PC, tra cui l’all-in-one HP 22-DD2006NL da 21,5 pollici con Intel Pentium ed 8GB di RAM, he viene proposto a 449 Euro, in calo rispetto ai 599,99 Euro di listino.

Tra le altre promozioni troviamo anche il Mac Mini con chip M2 8-core, GPU 10-core, 8GB di RAM ed SSD da 512GB a 759,99 Euro, in calo dai 959 Euro di listino.

La soundbar con subwoofer Samsung HW-B650/ZF invece viene proposta a 179 Euro, in calo dai 249,99 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

