Mediaworld, è tempo di Red Weekend: quattro giorni di grandi offerte su tanti prodotti

A poche ore dal termine del Prime Day 2020, Mediaworld lancia il Red Weekend, una promozione che sarà attiva fino al prossimo 18 Ottobre sul sito web della catena di distribuzione. La promozione sarà caratterizzata da quattro giorni di offerte su tanti prodotti d’elettronica.

Tra gli smartphone, iPhone 11 da 128GB nero passa a 749 Euro, 140 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, mentre iPhone SE da 128Gb nero è disponibile a 469 Euro. In sconto troviamo anche lo Xiaomi Mi note 10 da 128GB, a 369 Euro, per un risparmio di 130 Euro. Huawei P40 Pro Blush Gold, invece, può essere acquistato ad 849 Euro.

Nella categoria dei notebook e convertibili, invece, troviamo l’Acer Aspire 3 a 599 Euro, oltre che il Lenovo ideapad Flex 5 a 699 Euro e l’MSI Prestige 14 a 1249 Euro.

Tra i TV, l’LG OLED 55CX da 55 pollici può essere acquistato a 1499 Euro, mentre il Sony KD55X7056 da 55 pollici passa a 549 Euro ed il Samsung QLED QE43LS03RAUXZT da 43 pollici a 489 Euro-

Per quanto concerne i tablet, invece, l’iPad Pro da 12,9 pollici del 2018 WiFi + Cellular con 512 passa a 1099 Euro, mentre il Mediapad T3 da 10 pollici può essere acquistato a 119,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.