MediaWorld Red Weekend, gli sconti migliori su notebook Asus, HP e Huawei

Il Red Weekend di MediaWorld sta già per finire, dunque è il momento di vedere altre offerte ancora particolarmente interessanti dopo avere analizzato gli sconti su smartphone Samsung, Oppo e Xiaomi. In questa occasione specifica vedremo tutte le promozioni migliori su notebook ASUS, HP e Huawei.

Iniziamo come da prassi con i modelli meno costosi, ovvero i computer portatili di casa HP. In questo caso si parla del laptop HP Pavilion 13-BB0007NL dotato di display WLED Full HD da 13,3 pollici e, sotto la scocca, processore Intel Core I5-1135G7 con clock base pari a 2,4 GHz e Boost a 4,2 GHz, scheda grafica condivisa Intel Iris Xe, 8 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 256 GB lato archiviazione. Questo modello in particolare è in sconto a 649 Euro anziché 749 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero; in alternativa, è possibile trovare anche il laptop HP Pavilion 13-BB0006NL scontato 799 Euro a 699 Euro in cui figura un SSD da 512 GB anziché 256 GB.

Segue dunque il modello Huawei Matebook D 14 dotato di processore Intel Core i5-1021U con frequenza di clock base a 1,6 GHz e Boost a 4,2 GHz, display da 14 pollici LCD Full HD, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 con 2 gigabyte di memoria video dedicata. Il tutto viene proposto a 749 Euro al posto di 849 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero in 20 mensilità da 37,45 Euro.

Cambiando completamente fascia di prezzo troviamo i notebook da gaming di casa Asus, in primis il modello Zephyrus GU502LU-AZ021T dotato di display LED Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core I7-10750H con Boost fino a 5 GHz, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6 GB di memoria, 512 GB di archiviazione SSD e ben 16 GB di RAM DDR espandibile fino a 48 GB. Il prezzo in questo caso tocca i 1699 Euro al posto di 1899 Euro.

Dulcis in fundo è disponibile anche il modello Asus ROG Zephyrus M15 con display sempre LED Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core I7-10875H con Boost fino a 5,1 GHz, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 1000 GB e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 da 6 GB di memoria, il tutto scontato da 1999 Euro a 1799 Euro.

Sempre per questo weekend, anche se al di fuori del Red Weekend, è possibile accedere a promozioni su monitor e altri notebook da gaming.