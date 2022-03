Mediaworld, parte il Red Weekend: tre giorni di grandi sconti su TV e soundbar

Mediaworld lancia oggi il “Red Weekend”, il nuovo volantino valido solo online fino al 13 Marzo 2022, che propone un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica a prezzi ridotti.

Il TV LG 43UP78006LB da 43 pollici del 2021 viene proposto a 449 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 529 Euro imposti dal produttore. In sconto troviamo anche il Samsung Crystal UHD 4K UE43AU9070 da 43 pollici, a 436 Euro, in calo rispetto ai 699 Euro di listino, mentre l’UE74AU7170 da 75 pollici viene proposto ad 899 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino. Il TV Sony KD55X85J da 55 pollici passa invece a 799 euro, in calo dai 1149 Euro precedenti. Il TV Samsung Neo QLED QE65QN95A da 65 pollici può essere acquistato a 2199 Euro, con un risparmio di 1000 Euro.

Interessante anche lo sconto sulla soundbar Samsung HW-950A/ZF, a 999 Euro dai 1499 Euro di listino. Sempre da questo fronte, segnaliamo anche lo sconto sulla Sony HT-S20R a 179 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 249 Euro di listino. La Sony HTS350 invece passa a 189 Euro, con un risparmio di circa 80 Euro rispetto ai 260 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.