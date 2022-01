Mediaworld Red Weekend: ultime ore di offerte su una serie di TV DVB-T2

Nonostante il periodo natalizio sia terminato solo da un paio di settimane, Mediaworld ha dato il via a nuove interessanti offerte su un'ampia gamma di prodotti: qualche ora fa vi abbiamo parlato degli sconti Mobile Mania di Mediaworld, segnalandovi un'interessante TV Xiaomi in saldo, mentre ora vi riportiamo le offerte più interessanti dei ribassi del Mediaworld Red Weekend.

Prima di iniziare, vi ricordiamo che la promozione Mediaworld Red Weekend è valida solo online per poche ore, poiché si concluderà alle 23:59 di oggi, domenica 16 dicembre 2022. Tutti i prodotti in offerta, inoltre, possono essere ritirati gratuitamente in negozio oppure consegnati direttamente a casa vostra senza il pagamento delle spese di spedizione.

Iniziamo la carrellata dei device in offerta con la Smart TV Sony KD32W800, un televisore Smart da 32" in offerta a 375 Euro sul sito web della catena di elettronica di consumo. Il televisore ha una risoluzione HD da 1366x768 pixel e supporta il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e il satellitare DVB-S2. Non si tratta certo di un modello top di gamma, vista anche la risoluzione piuttosto bassa, ma per chi cerca una TV a buon prezzo può essere una buona scelta.

Passiamo ora al campo dei televisori Samsung, dove troviamo due interessanti prodotti in sconto. Partiamo con la Smart TV Samsung Crystal UHD 4K UE43AU8070 Black 2021, un televisore da 43" con risoluzione 4K (3840x2160 pixel) e supporto al DVB-T2 ed al DVB-S2. La TV utilizza l'hardware Crystal Processor 4K di Samsung per una migliore resa dei colori, e si trova in sconto a 482 Euro, da un prezzo originale di 549 Euro.

Sempre tra i device Samsung, poi, vi segnaliamo la Smart TV Samsung QLED QE32Q50AAUXZT, un televisore Full HD (1920x1080 pixel) da 32". Il televisore ha un buon refresh rate da 60 Hz, ed è ovviamente compatibile con il digitale terrestre DVB-T2 e con il satellitare DVB-S2. Il prezzo del device è di 391 Euro, con poco meno di 60 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino di 449 Euro.

Infine, spostandoci tra gli smartphone, vi segnaliamo un consistente sconto su Samsung Galaxy S21+, il cui prezzo passa da 1.079 Euro a 749 Euro, ben 330 Euro in meno rispetto al valore di listino. Il telefono è disponibile nelle colorazioni Phantom Black, Phantom Grey e Phantom White nella configurazione con RAM da 8 GB, memoria da 128 GB e connettività 5G.