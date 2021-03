MediaWorld Red Weekend, ultime ore di sconti su smart TV 4K DVB-T2 Philips e Sony

Il Red Weekend di MediaWorld sta per finire, dunque è il momento di vedere le ultime offerte imperdibili soprattutto per quanto riguarda smart TV Ultra HD 4K con supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre a marchio Philips e Sony, in particolare i cinque seguenti modelli.

Partiamo dunque da casa Philips, trattandosi dei modelli più economici: il primo televisore d’interesse è il modello Philips 58PUS7855/12 con display da 58 pollici Ultra HD 4K e refresh rate di 60 Hz, dotato di HDR10+, tuner per il digitale terrestre DVB-T2, tecnologie come il processore video P5 Perfect Picture, Dolby Vision, Dolby Atmos lato audio e Ambilight per una maggiore immersione nella visione del film o della serie TV. La cifra a cui viene venduto è pari a 549 Euro, contro i 649 Euro di listino.

In alternativa, è possibile acquistare a 1499 Euro anziché 1699 Euro il modello Philips OLED 55OLED855/12 con pannello 4K da 55 pollici dalla risoluzione di 3840 x 2160 pixel, con refresh rate pari a 120 Hz, standard digitale terrestre DVB-T2, processore video P5 AI Perfect Picture, 16 GB di archiviazione HDD, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Seguono dunque tre modelli di casa Sony, partendo dallo smart TV KD55XH8077 con schermo LED da 55 pollici Ultra HD 4K e refresh rate di 400 Hz, sistema operativo Android TV, Processore X1 4K HDR e 4K X-Reality PRO lato video e Dolby Atmos lato audio, mentre non manca ovviamente il tuner DVB-T2. Il prezzo di listino è pari a 949, ma ancora per poche ore è possibile acquistare questo specifico televisore a 849 Euro anche in 20 comode rate mensili Tasso Zero.

Altrimenti, salendo a 1899 Euro al posto dei 2399 Euro di listino troviamo lo smart TV Sony KD85XH8096 con schermo LED Ultra HD 4K da 85 pollici, con refresh rate pari a 50 Hz, i medesimi processori video e decoder audio del modello visto appena sopra, sempre sistema operativo Android TV e tecnologia Motionflow XR.

Dulcis in fundo, per chi volesse esagerare, troviamo un altro televisore Sony con pannello LED da 85 pollici ma risoluzione 7680 x 4320 pixel, ergo 8K, refresh rate di 100 Hz, processori video X1 Ultimate e 8K X-Reality PRO per l’upscaling da 4K a 8K, Full Array LED Backlight, Dolby Atmos e tuner DVB-T2. Si tratta nello specifico del modello Sony KD85ZH8 dal costo di listino pari a 9999 Euro ma scontato a 6999 Euro, pagabili in 20 mensilità da 349,95 Euro tan e taeg 0%.

Anche Amazon sta proponendo molti sconti interessanti su smart TV Philips, Sharp e TCL in occasione delle offerte di primavera, dunque consigliamo di visionare tutte le scelte possibili prima di effettuare l’acquisto.