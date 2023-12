Mediaworld regala una gift card fino a 400 Euro per Natale: la nuova offerta

Insieme al nuovo volantino Unieuro di Natale, anche Mediaworld in giornata odierna lancia il nuovo volantino che fino al 7 Dicembre 2023 propone una serie di offerte ma soprattutto permette di ottenere una gift card fino a 400 Euro in base al totale della spesa effettuata.

Nella fattispecie, le card regalo sono le seguenti:

Gift card da 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

Gift card da 150 Euro con una spesa di almeno 1000 euro

Gift card da 400 Euro con una spesa di almeno 2000 Euro

Come si legge direttamente nella pagina dedicata sul sito Mediaworld, la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili, con alcune eccezioni. Nella fattispecie, in negozio, sito web ed applicazione, non concorrono alla gift card:

I prodotti Apple;

Le console e Playstation VR2 e Playstation VR;

Le Entertainment card;

I prodotti presenti nelle offerte “Solo per oggi”;

Tutti i componenti PC (si precisa che Hard Disk ed SSD interni partecipano alla promozione);

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Per quanto concerne il sito web e l’applicazione, non sono compatibili con il volantino i prodotti in sconto “Solo per il weekend”, ed i prodotti ricondizionati.