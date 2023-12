MediaWorld Regalo Tech fa crollare del 34% il prezzo della cassa Bluetooth JBL

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld su Honor Magic5 Lite a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia sulle offerte lanciate dalla ben nota catena in periodo natalizio. Infatti, tra le varie proposte legate a quest'ultima, troviamo uno sconto importante sulla cassa Bluetooth JBL PartyBox Encore Essential.

Più precisamente, adesso il prodotto viene venduto a 229 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 349,99 euro. Questo significa che si fa riferimento a un possibile risparmio del 34,56%, ovvero che lo sconto risulta, a conti fatti, di 120,99 euro.

In ogni caso, vale la pena esplicitare che l'offerta rientra nell'iniziativa Regalo Tech di MediaWorld, attiva fino al 24 dicembre 2023. Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per effettuare un acquisto da far poi trovare sotto l'albero. Basti pensare che i prezzi sul portale JBL Store risultano più elevati (e non di poco, al momento in cui scriviamo).

In ogni caso, guardando alle possibilità offerte da JBL PartyBox Encore Essential, la scheda tecnica promette "6 ore di divertimento senza interruzioni". D'altronde, si fa riferimento a una cassa Bluetooth che, come si evince dal nome, strizza l'occhio a coloro che stanno cercando un prodotto di questo tipo da utilizzare nell'ambito dei party.