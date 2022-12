MediaWorld Regalo Tech, TV Sony 4K Perfect for PS5 in sconto di oltre 500 euro

Al netto del Sottocosto di Natale di Euronics, le principali catene che vendono prodotti tech in Italia si stanno un po' tutte adoperando per lanciare sconti online sui modelli più disparati. Non può ovviamente mancare MediaWorld, che ha avviato, ad esempio, un'offerta relativa a un TV Sony 4K descritto come "Perfect for PlayStation 5".

Più precisamente, il modello Sony XR55A90J viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.599,99 euro attraverso il sito Web ufficiale di MediaWorld. In quest'ultimo portale si legge che precedentemente il costo del televisore ammontava a 2.149 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 25,54%. Un rapido calcolo porta insomma a comprendere che lo sconto è pari a 549,01 euro. La promozione rientra nell'iniziativa Regalo Tech di MediaWorld, che resterà attiva fino al 24 dicembre 2022.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche di Sony XR55A90J, troviamo un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart legate a Google TV. Per il resto, se volete approfondire al meglio le specifiche di questo modello (legato al 2021), potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Sony.

Al netto di questo, vale la pena notare il fatto che Unieuro ha "rilanciato". In questo caso, infatti, il prodotto viene proposto a 1.599 euro, ma c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 1.519,05 euro. Al momento in cui scriviamo, il prodotto non risulta invece disponibile su Amazon.

In ogni caso, il periodo in generale è quello della corsa ai regali di Natale (sì, ormai ci siamo). Per questo motivo, potreste voler rimanere aggiornati sulle principali iniziative promozionali in arrivo, così magari da scovare eventuali sconti che potrebbero interessarvi. Per fare questo, un metodo può essere quello di tenere d'occhio il canale Telegram delle offerte.