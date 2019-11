Mediaworld: in rete il volantino pre Black Friday attivo fino al 25 Novembre

A poche ore dal lancio degli X-Days di Novembre, sul web è già trapelato il nuovo volantino di Mediaworld che ci accompagnerà al Black Friday ed alla Black Week. In rete sono state publicate le scansioni delle offerte che prenderanno il via domani 15 Novembre e termineranno il 25.

In copertina Mediaworld propone la smart tv Samsung 55Q60RA da 55 pollici con processore Quantum 4K al prezzo di 699 Euro, al posto dei 1099 Euro di listino. Sempre dal comparto dei televisori citiamo anche lo sconto sulla smart tv 65UM7000 da 65 pollici targata LG, a 649 Euro (per un risparmio di 350 Euro), mentre dal fronte Sony segnaliamo che sarà disponibile in offerta la 55XG8577 da 55 pollici a 769 Euro.

Fronte audio/video, la soundbar Samsung HW-K335Z da 2.1 canali e 130W di potenza passa a 99,99 Euro, mentre la Sony HTRT3 da 5.1 canali passa a 169,99 Euro. Le cuffie Bose Soundlink AE II invece potranno essere portate al prezzo scontato di 169,99 Euro.

Gli utenti troveranno in sconto anche tanti dispositivi Apple. L'iMac da 21,5 pollici con schermo 8K, con 8 gigabyte di RAM ed 1 terabyte di memoria interna potrà essere acquistato a 1499 Euro al posto di 1749 Euro, mentre il MacBook Air da 13 pollici a 849 Euro. Sull'iPad del 2019 WiFi only da 128GB invece viene proposto il pagamento in 20 rate da 24,45 Euro.

Per coloro che intendono approfittare degli sconti per acquistare un nuovo smartphone, Huawei Mate 20 Lite sarà disponibile a 189 Euro, mentre Oppo Reno 2Z è disponibile a 349 Euro. iPhone Xr da 128GB invece può essere acquistato a 749 Euro.

Le offerte saranno disponibili sia in negozio che online.