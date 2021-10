Mediaworld rilancia 3 smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro, c'è un modello Xiaomi

In questa giornata di sconti Apple da Mediaworld, la medesima catena di distribuzione non cessa di proporre anche tante altre promozioni interessanti su una vasta gamma di prodotti. Tra di esse, notiamo in particolare sconti su 3 smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro: vediamo quali sono i modelli interessati nel dettaglio.

Come da nostra prassi, iniziamo osservando il televisore più economico: si tratta del modello OK ODL24770H-TAB con schermo LED HD (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 24 pollici, refresh rate di 50Hz e supporto alla tecnologia HDR 10 lato video, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital e il sistema operativo è Android TV. Il prezzo a cui viene proposto è 159,99 Euro al posto di 169,99 Euro, dunque uno sconto veramente minimo rispetto al listino.

Alternativa dallo sconto più sostanzioso è il televisore OK ODL32770H-TAB con schermo LED HD da 32 pollici, proposto a 199,99 Euro anziché 249,99 Euro con possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero da 10 Euro al mese. Tra le altre specifiche citiamo la dotazione del sistema operativo Android TV alla versione Android 9 Pie, il supporto alla tecnologia video HDR e al decoder audio Dolby Digital.

Chiude la lista il modello Xiaomi LED P1 proposto a 199,99 Euro anziché 279,99 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con sistema operativo Android TV, schermo LED HD da 32 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare (come i modelli citati sopra) e decoder audio Dolby.

Tra le altre offerte di giornata abbiamo segnalato anche sconti Amazon su TV, SSD e prodotti Apple.