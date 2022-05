Mediaworld rilancia 4 smartphone in sconto sotto i 200 Euro, c'è Redmi Note 10

Trovare dispositivi mobili buoni a prezzi estremamente accessibili non è così semplice, ma le promozioni offerteci dalle catene di distribuzione ci aiutano spesso: giusto dopo avere visto i migliori smartphone Android sotto i 200 Euro a maggio 2022, eccovi 4 smartphone in sconto a meno di 200 Euro da Mediaworld.

Partiamo con lo Xiaomi Redmi 9C venduto a 149,99 Euro anziché 199,99 Euro, dotato di schermo LCD HD+ (risoluzione pari a 1600 x 720 pixel) da 6,53 pollici, chipset Mediatek Helio G25 sotto la scocca assieme a 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e un comparto fotocamera composto da un sensore frontale da 5 megapixel e 3 sensori posteriori rispettivamente da 13 MP, 2 MP e 2 MP.

Alternativa intrigante è lo smartphone OPPO A16s venduto a 154,99 Euro al posto dei 189,99 Euro di listino. In questo caso il dispositivo si presenta con il SoC Mediatek Helio G35, sempre 4 GB di RAM ma 64 GB di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Il display è un LCD HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 60Hz, mentre lato fotocamera troviamo tre sensori posteriori (13 MP + 2 MP profondità + 2 MP macro) e una lente anteriore da 8 megapixel. Infine, la batteria è da 5.000 mAh.

Non manca dunque il “nostro preferito”, consigliato nella lista citata in apertura, Xiaomi Redmi Note 10 5G proposto a 189,99 Euro anziché 249 Euro. Questo smartphone si presenta con schermo IPS LCD FullHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz, SoC MediaTek Dimensity 700 con modem 5G, 128 GB di memoria non espandibile, 8 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Conclude il dispositivo il comparto fotocamera caratterizzato da una lente da 8 MP anteriormente e tre sensori posteriori da 48 MP, 2 MP per macro e 2 MP per profondità.

Chiude il quartetto odierno lo smartphone Samsung Galaxy A32 che scende da 279 Euro a 190,99 Euro, dotato di pannello Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, chipset Mediatek Helio G85, batteria anche qui da 5.000 mAh, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD e 4 GB di RAM a chiudere le soluzioni lato memoria. Dulcis in fundo, lato fotocamera troviamo una lente selfie da 20 MP e quattro sensori sul retro (64 MP principale + 8 MP ultra-grandangolare + 5 MP macro + 5 MP profondità).

In giornata abbiamo anche visto il lancio del volantino “Sali Di Livello” da Mediaworld.