Mediaworld rilancia laptop MSI da gaming con RTX 3070 a 400 Euro in meno

State ancora cercando un computer con una scheda video di ultima generazione per darvi a un po’ di sano gaming? Se da una parte Mediaworld propone una RTX 3050 in offerta per il vostro PC desktop, dall’altra la medesima catena ha all’attivo uno sconto su un notebook MSI da gaming con RTX 3070, proposto a 400 Euro in meno.

Si tratta del modello MSI GP66 LEOPARD 11UG-026IT, dotato del processore Intel Core i7-11800H dal clock massimo pari a 4,6 GHz, 16 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 64 GB, SSD da 1000 GB e la detta NVIDIA GeForce RTX 3070 per il comparto grafico. Il display, dunque, è un LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 240Hz. Insomma, questo notebook punta davvero in alto sotto ogni punto di vista, compreso il prezzo.

Non aspettatevi, infatti, cifre estremamente accessibili anche con la promozione ora attiva: il laptop da gaming MSI in questione è in vendita a 2.099 Euro, contro i 2.499 Euro di listino. Il pagamento potrà essere effettuato a Tasso Zero con 20 rate da 104,95 Euro al mese, mentre la spedizione costerà altri 9,99 Euro aggiuntivi. Se però avete un negozio Mediaworld vicino a voi, allora potrete optare per il ritiro gratuito dopo l’ordine online.

